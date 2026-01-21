Federica Torzullo il nuovo compagno | Ce l?hanno strappata in una maniera atroce Il dolore è immenso

Federica Torzullo affronta un momento difficile, descrivendo il dolore causato dalla perdita di una persona cara. La sua testimonianza evidenzia l'impatto profondo di un evento tragico, sottolineando l'importanza di affrontare con sobrietà e rispetto il dolore che si prova in queste circostanze. Un racconto che invita alla riflessione sull'importanza del supporto e della memoria in momenti di grande sofferenza.

«Il dolore è immenso». E non potrebbe essere altrimenti. Perché Federica è stata «strappata via in un modo atroce». Tante altre cose si potevano pensare ma mai che suo marito l’avesse aggredita, pugnalata ferocemente come pure l’esame autoptico, condotto ieri all’istituto di Medicina legale della Sapienza di Roma, ha confermato. E mentre il suo corpo veniva sepolto in una fossa profonda non più di due metri, ad aspettare un suo messaggio c’era lui, l’uomo che l’aveva conosciuta per caso, che di fatto era diventato il nuovo compagno ma che ora non vorrebbe attribuirsi etichette specifiche. Le era vicino pur stando lontano, con quella delicatezza e quel rispetto dettati dalla situazione, in attesa di un giorno non lontano che li avrebbe visti insieme. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Femminicidio di Federica Torzullo: è stato il nuovo compagno a dare l’allarme alla sorella, non il maritoIl femminicidio di Federica Torzullo ha attirato l'attenzione sulla dinamica dell'evento, evidenziando come a segnalare la presenza di pericolo sia stato il nuovo compagno piuttosto che il marito.

