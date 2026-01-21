federica torzullo il marito carlomagno rende piena confessione

Federica Torzullo è coinvolta in un procedimento giudiziario relativo a Claudio Agostino Carlomagno, il quale sta rendendo una piena confessione. La convalida del fermo si sta svolgendo presso il tribunale di Civitavecchia, alla presenza del procuratore capo Alberto Liguori. La vicenda è attualmente sotto l’attenzione delle autorità, mentre si attendono ulteriori sviluppi nell’indagine.

È in corso la convalida del fermo di Claudio Agostino Carlomagno, alla presenza del procuratore capo di Civitavecchia Alberto Liguori. Secondo quanto apprende LaPresse, l’uomo starebbe rendendo piena confessione. Carlomagno è accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo e dell’occultamento del cadavere ad Anguillara Sabazia. È attualmente detenuto nel carcere di Civitavecchia. La donna uccisa fra l’8 e l’alba del 9 gennaio. Secondo i pm, la vittima sarebbe stata uccisa in casa “tra le ultime ore dell’8 gennaio e le prime luci del 9 gennaio “. L’uomo poi avrebbe trasportato il corpo nella ditta familiare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

