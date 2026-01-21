Federica Torzullo Claudio Carlomagno confessa l' omicidio della moglie davanti alla Procura di Civitavecchia | L' ho uccisa io

Claudio Carlomagno ha confessato di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, durante un interrogatorio presso la Procura di Civitavecchia. L’uomo ha ammesso il suo coinvolgimento nel femminicidio e l’occultamento del cadavere. La vicenda, ancora in fase di approfondimento, solleva questioni sul fenomeno della violenza di genere e sulle responsabilità individuali in casi di cronaca nera.

