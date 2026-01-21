Federica Torzullo avvocato di Claudio Carlomagno spiega la dinamica dell' omicidio e il problema del figlio

Federica Torzullo, avvocato di Claudio Carlomagno, analizza la dinamica dell'omicidio e il ruolo dell’affidamento del figlio nel movente del femminicidio. Dopo l’interrogatorio, l’avvocato spiega come la questione familiare abbia influenzato il tragico episodio, evidenziando le implicazioni legali e le difficoltà legate alla tutela del minore in situazioni di conflitto.

Sulla dinamica dell’omicidio e le motivazioni che avrebbero portato Claudio Carlomagno a uccidere Federica Torzullo si è espresso l’avvocato Andrea Miroli. Il legale ha raccontato come è andato l’interrogatorio e ha risposto alle domande dei giornalisti in merito al movente dell’omicidio. Secondo l’avvocato, “il problema sarebbe il bambino“, facendo riferimento alla separazione e al presunto affidamento esclusivo che sarebbe potuto andare alla madre. Il movente dell’affidamento Claudio Carlomagno ha confessato il femminicidio di Federica Torzullo, moglie dalla quale si stava separando. Secondo quanto dichiarato durante l’interrogatorio di garanzia, il movente è legato alla paura di perdere l’affidamento del figlio, al quale Carlomagno ha detto di essere molto legato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Federica Torzullo, il marito Claudio Carlomagno confessa l'omicidio: «Non volevo perdere l'affidamento di mio figlio»Claudio Carlomagno ha ammesso le proprie responsabilità nell’omicidio di Federica Torzullo, sua moglie, ad Anguillara.

Anguillara (RM), Federica Torzullo scomparsa, marito Claudio Carlomagno indagato per omicidio, i vicini: "Separati, avevano udienza per affidamento figlio"A Anguillara, Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa, mentre il marito Claudio Carlomagno è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio.

