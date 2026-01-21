Federica Brignone celebra il suo rientro alle gare | Sono le sfide più difficili a regalarti le emozioni più grandi

Federica Brignone torna in gara con entusiasmo, sottolineando come le sfide più impegnative siano spesso le più gratificanti. In un messaggio rivolto ai suoi sostenitori, la campionessa italiana ringrazia chi ha creduto nel suo percorso, riconoscendo l’importanza del sostegno durante questa fase di ripresa. Un ritorno che segna un nuovo capitolo nella sua carriera, basato sulla determinazione e sulla passione per lo sport.

"Perché sono le sfide più difficili a regalarti le emozioni più grandi! Un grazie a chi ha creduto in questa follia! Chi c'è stato. lo sa". Federica Brignone celebra nel migliore dei modi il suo ritorno alle gare e lo fa per mezzo di un post sul suo profilo Instagram nel quale, in calce alla sua foto a braccia al cielo dopo aver tagliato il traguardo di Kronplatz, ha voluto riassumere tutte le sue emozioni con quelle frasi. La valdostana sta provando a fare qualcosa di clamoroso ed impensabile, ovvero partecipare ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 dopo il terribile infortunio che aveva patito ad inizio aprile nel corso dei Campionati Italiani.

