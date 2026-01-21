Federconsumatori Como Doriano Battistin eletto nuovo presidente
Il 21 gennaio, il comitato direttivo di Federconsumatori Como ha scelto Doriano Battistin come nuovo presidente. La sua nomina rappresenta un passo importante per l’associazione, che continua a impegnarsi nella tutela dei diritti dei consumatori nel territorio comasco. La nomina di Battistin sottolinea l’attenzione dell’organizzazione a un servizio qualificato e attento alle esigenze della comunità locale.
Nel pomeriggio del 21 gennaio, il comitato direttivo di Federconsumatori Como ha eletto il presidente nella persona di Doriano Battistin. La Federconsumatori di Como e la Cgil di Como colgono l’occasione per ringraziare Mara Merlo, presidente uscente, per il lavoro svolto in questi anni. Doriano.🔗 Leggi su Quicomo.it
Como, avvicendamento tra storici sindacalisti in Federconsumatori: Battistin presidente dopo MerloNel pomeriggio del 21 gennaio, il Comitato direttivo di Federconsumatori Como ha eletto il nuovo presidente Doriano Battistin . La Federconsumatori di Como e la Cgil di Como hanno colto l’occasione pe ... comozero.it
