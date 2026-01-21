FdI Sara Kelany inchioda le toghe rosse | Come mettono a rischio la sicurezza dei cittadini

Sara Kelany di Fratelli d’Italia denuncia che alcune toghe rosse compromettono la sicurezza dei cittadini, sottolineando come una parte della magistratura non sia pienamente libera e indipendente, come previsto dalla Costituzione italiana. Questa posizione mira a evidenziare le criticità percepite nel sistema giudiziario, invitando a un approfondimento sulla tutela dei diritti e sulla separazione dei poteri nel nostro Paese.

"Una parte della nostra magistratura non è libera e indipendente come stabilito dalla nostra Costituzione". Torna a tuonare contro le toghe Sara Kelany, deputata di Fratelli d'Italia e responsabile immigrazione del partito fondato dalla premier Giorgia Meloni. Già lo scorso weekend l'onorevole, a proposito della giustizia, aveva sottolineato come "i dati parlano chiaro: a fronte di governi che mettono in atto politiche migratorie più restrittive, aumentano i provvedimenti giurisdizionali che vanno in direzione ostinata e contraria. Non è una coincidenza. Se da un lato il governo trattiene nei Cpr soggetti pericolosi, dall’altro alcuni giudici, rispondendo evidentemente a pulsioni ideologiche, decidono di vanificare questi sforzi, rimettendo in libertà immigrati in attesa di espulsione". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

