Lorenzo Lovisari si è aggiudicato la vittoria della 21ª giornata di Fantacampionato, con un totale di 95 punti. La sua squadra,

Il vincitore della 21ª giornata del Fantacampionato è Lorenzo Lovisari, fantallenatore della squadra "Bayern Ovi". Con 95 punti, totalizzati grazie ai bonus e a nessuna insufficienza nella formazione schierata, Lovisari ha raggiunto la vetta della classifica di giornata, spuntandola di mezzo punto su Veruska Caporali e Maurizio Severino. Per il raggiungimento di questo punteggio finale il fantallenatore ha ricevuto 3 punti extra grazie al modificatore difesa, ma i bonus sono arrivati copiosi dal centrocampo all'attacco. Andiamo a scoprire la formazione scelta da Lorenzo Lovisari. Lorenzo ha schierato inizialmente la sua squadra con un 4-4-2, diventato poi 5-3-2 a causa dell'assenza di un titolare a centrocampo e di tutte le riserve del reparto senza voto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato, il vincitore della 21ª giornata è Lorenzo Lovisari

