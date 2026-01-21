Fabrizio Corona risponde a Mediaset dopo la denuncia, affermando che ormai si tratta di una guerra aperta. In un messaggio, Corona dichiara di voler raccontare tutta la verità, criticando le coperture mediatiche e le trattative che, a suo avviso, favoriscono alcuni protagonisti a discapito di altri. La vicenda si aggiunge a un contesto di tensione tra l’ex paparazzo e il gruppo televisivo, alimentando un confronto acceso e diretto.

«Ormai è guerra, ve l’ho detto, trattative non ne facciamo. Racconterò tutta la verità anche su di voi, che coprite lui, per coprire voi. Per fermarmi mi dovete sparare». Lo ha scritto sui social Fabrizio Corona, dopo che Mediaset lo ha denunciato in Procura a Milano per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda e di conduttori di note trasmissioni tv. Mediaset, dopo le puntate del format di Corona ‘Falsissimo’, ha anche chiesto alla Dda di attivarsi ai fini di ottenere una misura di prevenzione che inibisca all’ex agente fotografico l’uso dei social e di altre piattaforme telematiche e l’utilizzo del cellulare per divulgare contenuti come quelli che sta diffondendo nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Fabrizio Corona replica a Mediaset dopo la denuncia: “Ormai è guerra, racconterò tutta la verità”

Corona contro Mediaset e Signorini: "Ormai è guerra, racconterò tutta la verità"In un clima di crescente tensione tra Corona e Mediaset, il giornalista Signorini annuncia di voler rivelare la propria versione dei fatti, sottolineando che non ci saranno più trattative.

Mediaset denuncia Fabrizio Corona, la replica dell’ex paparazzo: “Ormai è guerra, per fermarmi dovete spararmi”Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, ma l’ex paparazzo ha risposto con fermezza, dichiarando che ormai la situazione è una vera e propria guerra.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

DENTRO AL TRIBUNALE con FABRIZIO CORONA: in PROCURA dopo la denuncia di SIGNORINI per revenge porn

Argomenti discussi: Signorini vuole bloccare la puntata di Falsissimo del 26 gennaio, Corona risponde alla minaccia-denuncia; Alfonso Signorini, legali chiedono di bloccare puntata Falsissimo. Corona: Ci vediamo in udienza. Non vedo l'ora; Gli avvocati di Signorini chiedono al tribunale di Milano di bloccare la terza puntata di Falsissimo. La reazione di Fabrizio Corona; Signorini chiede lo stop di Falsissimo, Corona rilancia: cosa può succedere ora nello scontro legale, spunta il nome di Samira Lui.

Fabrizio Corona replica a Mediaset dopo la denuncia: «Ormai è guerra, racconterò tutta la verità». La richiesta di blocco dei social«Ormai è guerra, ve l'ho detto, trattative non ne facciamo. Racconterò tutta la verità anche su di voi, che coprite lui, ... msn.com

Fabrizio Corona replica a Mediaset dopo la denuncia: «Ormai è guerra, racconterò tutta la verità»«Ormai è guerra, ve l'ho detto, trattative non ne facciamo. Racconterò tutta la verità anche su di voi, che coprite lui, ... msn.com

Fabrizio Corona all'attacco dopo la denuncia di Mediaset per diffamazione e minacce. 'Ormai è guerra, racconterò la verità' #ANSA - facebook.com facebook

Mediaset ha denunciato Fabrizio Corona per diffamazione e minacce per il caso di Alfonso Signorini x.com