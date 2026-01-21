Fabrizio Corona denunciato da Mediaset | chiesto il divieto di usare social e piattaforme online

Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, chiedendo il divieto di utilizzo di social e piattaforme online. La querela si correla a recenti dichiarazioni e comportamenti dell’ex paparazzo, ritenuti diffamatori e minacciosi. L’azienda televisiva ha deciso di agire legalmente per tutelare la propria reputazione e prevenire ulteriori azioni dannose. La vicenda si inserisce nel contesto di tensioni tra Corona e Mediaset, già evidenziate in altri casi.

Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce, in seguito alle recenti vicende legate al caso Signorini.

Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, contestandogli accuse di diffamazione e minacce rivolte ai vertici e ai conduttori dell'azienda.

