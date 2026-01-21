Fabrizio Corona denuncia choc da Mediaset | chiesto il divieto di usare social e cellulare

Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, contestandogli accuse di diffamazione e minacce rivolte ai vertici e ai conduttori dell’azienda. La questione riguarda anche il suo utilizzo di social e cellulare, con la richiesta di un divieto di impiego di questi mezzi. La vicenda si inserisce in un contesto di polemiche che coinvolgono l’ex paparazzo e il gruppo televisivo.

Un fulmine a ciel sereno (oddio, sereno mica tanto, viste le polemiche delle scorse settimane ). Mediaset ha presentato denuncia contro Fabrizio Corona per diffamazione e minacce ai vertici aziendali e ai conduttori dei suoi programmi. Ma non si è fermata qui: tramite i suoi legali, ha chiesto alla Direzione distrettuale antimafia di attivare una misura di prevenzione che vieti all’ex re dei paparazzi l’ uso di social network, piattaforme telematiche e persino del cellulare. Una richiesta drastica, prevista dal codice antimafia, che la sezione Misure di prevenzione del tribunale di Milano valuterà se applicare. 🔗 Leggi su Panorama.it

