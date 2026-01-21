Evacuato lo studio di Lilli Gruber a Davos durante la diretta | incendio ha fatto scattare l'allarme

Durante la diretta a Davos, lo studio di Lilli Gruber è stato evacuato a causa di un incendio che ha provocato l’attivazione delle procedure di emergenza. L’episodio ha coinvolto vigili del fuoco e mezzi di soccorso, mentre l’elicottero sorvolava l’area. Lilli Gruber, impegnata nella trasmissione Otto e mezzo, ha riferito dell’accaduto, sottolineando la presenza di un’ampia risposta di emergenza nella località svizzera.

"Abbiamo Elicotteri che volano sopra le nostre teste, è pieno di vigili del fuoco e c'è un'emergenza evacuazione" ha raccontato Lilli Gruber che questa sera doveva presentare in esterna da Davos la trasmissione Otto e mezzo su La7.

