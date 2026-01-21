europei pallanuoto la grecia travolge la romania e vola in semifinale da imbattuta

Durante gli Europei di pallanuoto a Belgrado, la Grecia ha ottenuto una vittoria convincente sulla Romania, assicurandosi un posto in semifinale senza sconfitte. Con la fase a eliminazione diretta ormai definita, le quattro migliori squadre si preparano alle sfide di venerdì, che determineranno le finaliste per la medaglia d’oro in programma domenica sera.

Gli Europei di Belgrado chiudono la seconda fase e designano le quattro formazioni che, nelle sfide in programma venerdì, si giocheranno l’accesso alla sfida per la medaglia d’oro in programma domenica sera. Nel primo dei due incontri la Grecia, prima a punteggio pieno nel girone F, affronterà l’Ungheria, mentre nel match serale la Serbia padrona di casa e prima della pool E, sfiderà l’Italia. La giornata di domani sarà invece dedicata alle partite che decideranno le posizioni di consolazione della rassegna continentale. Spicca, su tutte, la sfida tra le grandi deluse Spagna e Croazia che nel match serale si affronteranno per terminare il torneo in quinta posizione In apertura di giornata la Turchia dell’ottimo allenatore greco Konstantinos Loudis tiene egregiamente il campo per tre tempi prima di cedere nel finale al prepotente ritorno della Georgia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pallanuoto, la Romania doppia la Slovacchia nel girone dell’Italia. Ok Croazia e GreciaA Belgrado si conclude la prima giornata degli Europei senior 2026 di pallanuoto, con le partite dei gruppi B e D.

Pallanuoto: terminano i gironi preliminari agli Europei, la Grecia supera di misura la CroaziaSi sono conclusi i gironi preliminari degli Europei di pallanuoto maschile a Belgrado.

