Europarlamentoblitz contro il Mercosur
Nell’ambito delle procedure legislative dell’Unione Europea, l’Europarlamento ha approvato il passaggio dell’accordo con il Mercosur alla Corte di giustizia Ue. La decisione, presa con una maggioranza di 10 voti, avviene nell’ambito di un procedimento di verifica legale che mira a valutare la conformità dell’intesa alle normative europee. La fase successiva prevede un’analisi approfondita da parte della Corte di giustizia, fondamentale per la validità del trattato.
14.15 Passa il blitz all'Eurocamera contro il Mercosur, l'accordo va alla Corte di giustizia Ue. Il sì alla richiesta del parere legale sull'intesa prevale per 10 voti. La Commissione Ue: "Rammarico per il voto del Parlamento Europeo". Con 334 sì, 324 no e 11 astenuti ok alla richiesta di inviare il testo dell' intesa commerciale-agricolo Ue-Mercosur alla Corte di giustizia europea per un parere legale. L'esame della Corte potrebbe prendere mesi. Solo dopo l'Eurocamera potrà votare la ratifica finale dell'accordo.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
EUROPA | LE ULTIME NOVITÀ SU MERCOSUR E DEFORESTAZIONE
