Ecco una guida completa alla settima giornata dell'Europa League, con informazioni su partite, orari e modalità di visione in tv. In questa fase, Roma e Bologna cercano punti importanti per assicurarsi la qualificazione diretta agli ottavi. Analizziamo le gare in programma e le opportunità per le squadre coinvolte, offrendo un quadro chiaro e aggiornato per tifosi e appassionati.

Roma, 21 gennaio 2026 – Torna l'Europa League con il penultimo turno della league phase. Roma e Bologna sono a caccia di punti per centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale e queste ultime due gare saranno fondamentali per capire chi passerà il turno, chi dovrà disputare i playoff e chi sarà eliminato. La Roma è reduce da tre vittorie consecutive, che la collocano a ridosso dell'ottavo posto: tra i giallorossi e il Porto (l'ultima squadra che si qualificherebbe direttamente ai playoff) c'è un solo punto di distacco. La squadra di Gasperini ha accelerato nelle ultime uscite dopo un inizio altalenante e domani se la vedrà contro lo Stoccarda, in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Europa League in tv: guida completa alla settima giornata. Partite, orari e dove vederle

Leggi anche: Europa League in tv: guida completa alla quarta giornata. Partite, orari e dove vederle

Leggi anche: Europa League in tv: guida completa alla quinta giornata. Partite, orari e dove vederle

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Sorteggio spareggi eliminazione diretta; Hot europa league live youtube Flash Sales UEFA Europa League Knockout Round Play off Draw; Dove vedere Roma-Stoccarda giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Stoccarda (Europa League): orario, dove vederla in tv e pronostico.

Dove vedere Bologna-Celtic giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioniCome guardare la partita di UEFA Europa League tra Bologna e Celtic: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com

Roma-Stoccarda: dove vederla (tv e streaming), orario, probabili formazioni e classifica Europa LeagueLa Roma vuole proseguire sulla scia positiva dopo il successo in campionato contro il Torino e si prepara al match casalingo contro lo Stoccarda, valido per la settima giornata di Europa ... msn.com

Roma-Stoccarda, i convocati per la sfida di Europa League: out Malen e Vaz https://romanews.eu/roma-stoccarda-i-convocati-per-la-sfida-di-europa-league-out-malen-e-vaz/ #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook

Roma, domani c'è l'Europa League ma Gasperini pensa al Milan: "La nostra attenzione è al campionato" x.com