Europa League Bologna e Roma in campo | la settima giornata live su Sky e NOW

Giovedì 22 gennaio si svolge la settima giornata della fase a gironi della UEFA Europa League, con Bologna e Roma impegnate in diverse partite. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky e NOW, offrendo anche servizi come Diretta Gol e approfondimenti pre e post gara. Questa tappa rappresenta un momento importante della competizione europea, visibile esclusivamente sulle piattaforme Sky e NOW per gli appassionati di calcio.

Giovedì 22 gennaio spazio alla penultima giornata della league phase di UEFA Europa League: 18 partite in diretta, Diretta Gol e ampio studio pre e post gara Torna protagonista il calcio europeo con la UEFA Europa League, tutta da seguire in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 22 gennaio va in scena la settima e penultima giornata della league phase, con 18 partite complessive distribuite tra il tardo pomeriggio e la prima serata. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

Champions League, settima giornata su Sky e NOW: Inter, Napoli e Atalanta in campoLa settima giornata della UEFA Champions League si svolgerà il 20 e 21 gennaio, con 17 partite trasmesse in diretta su Sky e disponibili in streaming su NOW.

Europa League: Roma e Bologna per i Primi Otto Posti su SkyRoma e Bologna si preparano a scendere in campo per consolidare le proprie posizioni nella classifica dell’UEFA Europa League.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Lazio-Bologna 1-1: gol e highlights Serie A | Serie A

Argomenti discussi: Bologna-Celtic quando si gioca? Probabili formazioni, statistiche OPTA, dove vederla in tv e streaming, orario, precedenti, informazioni utili; Bologna-Celtic (Europa League): orario, dove vederla e probabili formazioni; Probabili formazioni Bologna-Celtic: chi gioca titolare e le ultime su Skorupski, Orsolini, Castro, Hyun-Jun e Maeda; Europa League, gli arbitri di Roma e Bologna.

Bologna, Italiano: Giocano Skorupski e Dallinga. Dominguez resta con noi. Freuler fuori lista UefaAlla vigilia della gara valevole per la settima giornata della Uefa Europa League 2025-2026 tra Bologna e Celtic Glasgow - in programma giovedì. tuttomercatoweb.com

Bologna, Italiano: Dall’Ara deve tornare il nostro fortino. Domani tocca a Skorupski e DallingaVisualizzazioni: 0 Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano é intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Celtic. Il Bologna torna di scena in Europa League. N ... calciostyle.it

Europa League, il calendario e gli orari delle partite della settima giornata #SkySport #SkyUEL #EuropaLeague x.com

La Roma dovrà giocare in Europa League senza Malen e Robinio Vaz. - facebook.com facebook