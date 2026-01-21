Europa League a Roma centinaia di tifosi dello Stoccarda in corteo da Termini a piazza Venezia

Oggi a Roma, centinaia di tifosi dello Stoccarda hanno partecipato a un corteo che da Termini si è svolto fino a piazza Venezia, attraversando via Nazionale. L'evento si inserisce nelle attività legate alla partita di Europa League, con un pubblico che ha manifestato il proprio supporto in modo pacifico e ordinato lungo il percorso.

Diverse centinaia di tifosi dello Stoccarda hanno sfilato in corteo nel pomeriggio di oggi dalla stazione Termini a piazza Venezia, passando per via Nazionale. Cori e slogan in favore della squadra tedesca, in vista del match europeo di domani contro la Roma. Al momento, alcune centinaia di tifosi tedeschi si trovano in via del Plebiscito, nei pressi di un noto pub internazionale della zona. Le forze dell'ordine monitorano da lontano la situazione. Al momento non si registrano tensioni.

