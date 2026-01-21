Estrazione Si Vince Tutto | i numeri vincenti estratti oggi 21 gennaio 2026

Ecco i numeri vincenti dell’Estrazione Si Vince Tutto di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026. L’estrazione, prevista alle ore 20, rappresenta un appuntamento settimanale del gioco speciale del SuperEnalotto, attivo dal 2001. Questa modalità permette ai partecipanti di tentare la fortuna con l’opportunità di aggiudicarsi l’intero montepremi in palio. Di seguito, i numeri estratti e le informazioni essenziali sull’evento di questa sera.

Estrazione Si Vince Tutto oggi, mercoledì 21 gennaio 2026: i numeri vincenti Superenalotto. Questa sera, mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del gioco “ Si vince tutto “, concorso speciale del SuperEnalotto, lanciato il 27 aprile 2001, che si svolge ogni mercoledì sera e mette in palio l’intero montepremi. Niente accumulo come avviene invece con il Superenalotto. Avete giocato? Volete scoprire se avete vinto? Scopritelo con noi. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, 21 gennaio 2026, alle ore 20: ECCO LA COMBINAZIONE VINCENTE: Le ultime estrazioni: L’ESTRAZIONE DEL 14 GENNAIO L’ESTRAZIONE DEL 7 GENNAIO L’ESTRAZIONE DEL 31 DICEMBRE L’ESTRAZIONE DEL 24 DICEMBRE L’ESTRAZIONE DEL 17 DICEMBRE Si Vince Tutto: come funziona oggi 21 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Tpi.it

