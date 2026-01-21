Ecco i numeri vincenti dell'estrazione Million Day di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026. L'estrazione si svolge alle ore 13 e alle 20,30, offrendo ai giocatori l’opportunità di tentare la fortuna indovinando cinque numeri su cinquantacinque. Il gioco, molto popolare in Italia, consente di vincere fino a un milione di euro. Di seguito, i numeri estratti nella giornata di oggi.

Estrazione Million Day oggi mercoledì 21 gennaio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 21 GENNAIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 20 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 19 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 18 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 17 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 16 GENNAIO ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 21 gennaio 2026: i numeri vincenti di mercoledì

Estrazione Million Day di oggi, 7 gennaio 2026: i numeri vincenti di mercoledìEcco i numeri vincenti dell’estrazione Million Day di oggi, mercoledì 7 gennaio 2026.

Estrazione Million Day di oggi, 14 gennaio 2026: i numeri vincenti di mercoledìEcco i numeri vincenti del Million Day di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi martedì 20 gennaio: i numeri vincenti; ?MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di sabato 17 gennaio 2026: i numeri vincenti; Million Day oggi: tutti i numeri vincenti del 15 gennaio 2026; ??MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di martedì 20 gennaio 2026: i numeri vincenti.

Million Day, numeri vincenti di oggi 19 gennaio 2026/ L’estrazione delle ore 20:30Million Day ed Extra MillionDay, estrazione delle 20:30 di lunedì 19 gennaio 2026: i numeri vincenti del secondo concorso di oggi ... ilsussidiario.net

Numeri vincenti Million Day di oggi 20 gennaio 2026/ L’estrazione delle ore 20:30Million Day ed Extra MillionDay, estrazione delle 20:30 di martedì 20 gennaio 2026: i numeri vincenti del secondo concorso di oggi ... ilsussidiario.net

Estrazione MillionDay n. delle ore 20:30 di lunedì 19 gennaio 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate - facebook.com facebook