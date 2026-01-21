Nella mattinata del 20 gennaio 2026, i Carabinieri di Castellaneta hanno arrestato un 27enne di Ginosa, già sottoposto agli arresti domiciliari, per il possesso di droga e materiale esplosivo in casa. L’operazione si inserisce in attività di controllo volte a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e la detenzione illegale di materiali pericolosi, garantendo maggiore sicurezza sul territorio.

Tarantini Time Quotidiano Un’operazione di servizio condotta con efficacia dai Carabinieri della Compagnia di Castellaneta ha portato, nella mattinata di ieri 20 gennaio 2026, all’arresto di un 27enne di Ginosa, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, presunto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di materiale esplosivo. L’attività, scaturita nell’ambito di un più ampio e costante controllo del territorio, ha visto impegnati i militari dell’aliquota operativa della Compagnia di Castellaneta, che hanno proceduto a una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Esplosivi e droga in casa, 27enne in manette

In casa il supermarket della droga: in manette un 45enneArezzo, 24 dicembre – Nella giornata prima di Natale, la Squadra Mobile ha arrestato un uomo di 45 anni per traffico di sostanze stupefacenti.

Leggi anche: Ai domiciliari trasforma la casa in un droga market: 47enne in manette

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Droga ed esplosivo per bomba carta, due giovani traditi dalla guida ad alta velocità; Ordigno rudimentale e droga in casa di un 28enne: scatta l’arresto; Siracusa, esplosivo e droga in casa: arrestato 28enne; Ginosa, droga ed esplosivi in casa: 27enne arrestato dai Carabinieri.

Ginosa (TA), arrestato 27enne: in casa droga e quasi 180 petardiArrestato a Ginosa un 27enne: in casa nascondeva droga e 179 petardi artigianali contenenti oltre 6 kg di esplosivo. trmtv.it

Esplosivi e droga in casa: per un 28enne scatta l’arrestoDurante una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’indagato la polizia ha trovato e, sequestrato un ordigno rudimentale e oltre 100 grammi di cocaina e circa 26 grammi di hashish. Il valore ... livesicilia.it

Droga e ordigni esplosivi, 28enne arrestato dalla Polizia a Siracusa. facebook