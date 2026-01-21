L’esenzione dal canone Rai 2026 è in scadenza: è importante conoscere i requisiti e le modalità di richiesta, soprattutto per chi desidera risparmiare o evitare il pagamento. Il canone, confermato a 90 euro, viene addebitato sulla bolletta energetica con diverse opzioni di pagamento. Qui troverai tutte le informazioni necessarie per richiedere l’esenzione online prima della scadenza.

Confermato a 90 euro l’importo del canone Rai per il 2026. L’obolo viene addebitato direttamente sulla bolletta dell’energia elettrica secondo queste modalità: chi riceve la fattura mensilmente avrà 10 rate da 9 euro, che diventano 5 da 18 euro per quanti ricevono quella bimestrale. Si dovrà pagare, quindi, fino al mese di ottobre. L’obbligo del pagamento della tassa sulla televisione scatta per il semplice fatto che si è titolari di un’utenza elettrica. Ma, almeno in alcuni casi, è possibile chiedere l’ esenzione ed evitare di versarla, almeno per il 2026. Chi deve pagare il canone Rai. Sono tenuti a pagare il canone Rai i proprietari di un apparecchio televisivo in grado di ricevere il segnale della tv o della radio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Esenzione canone Rai 2026, scadenza imminente: come richiederla online

Leggi anche: Canone Rai, scatta l’esenzione nel 2026: come evitare di pagarlo

Canone Rai, chi può chiedere l’esenzione per il 2026 e comeIl termine per presentare domanda di esenzione dal canone Rai 2026 è fissato al 31 gennaio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Esenzione Canone Rai 2026: come fare domanda, scadenza e cosa sapere; Canone Rai 2026: tutto su pagamento ed esenzione (entro il 31 gennaio); Canone Rai, chi ha diritto all’esenzione ha tempo fino al 31 gennaio per fare domanda; Canone Rai 2026, esenzione per gli over 75: come fare e le scadenze da rispettare.

Esenzione canone Rai 2026, scadenza imminente: come richiederla onlineEntro il 31 gennaio è possibile chiedere l’esonero dal pagamento del canone Rai. Tutte le istruzioni per risparmiare. quifinanza.it

Esenzione Canone Rai 2026: come fare domanda, scadenza e cosa sapereNormalmente, il Canone Rai - tassa sul servizio pubblico audiovisivo - è dovuto da tutti coloro che hanno un apparecchio televisivo. La cifra si paga una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi ... tg24.sky.it

Canone Rai 2026, esenzione per gli over 75: come fare e le scadenze da rispettare Link articolo nel primo commento facebook

Canone RAI, domanda di esenzione entro il 31 gennaio: l'istanza di non addebito sulla bolletta va inoltrata ad @Agenzia_Entrate nei casi di non possesso della tv o di cittadini dai 75 anni in su con un reddito entro 8.000 euro. #beCafAcli cafacli.it/it/noti x.com