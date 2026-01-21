Ermanno Segatori morto il pugile e facchino di santa Rosa
È scomparso Ermanno Segatori, ex pugile e facchino di Santa Rosa, all’età di 84 anni. Nato il 14 gennaio 1942, è deceduto il 19 gennaio, pochi giorni dopo il suo compleanno. La sua vita è stata segnata da esperienze nel mondo dello sport e del lavoro, lasciando un ricordo nella comunità locale.
È morto Ermanno Segatori, ex pugile e facchino di Santa Rosa. Si è spento il 19 gennaio, pochi giorni dopo aver compiuto 84 anni: era nato il 14 gennaio 1942.Pugile professionista nella categoria dei super welter, ha raggiunto traguardi prestigiosi. Ma la sua vita è stata anche legata alla.
