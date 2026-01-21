Ermanno Segatori morto il pugile e facchino di santa Rosa

È scomparso Ermanno Segatori, ex pugile e facchino di Santa Rosa, all’età di 84 anni. Nato il 14 gennaio 1942, è deceduto il 19 gennaio, pochi giorni dopo il suo compleanno. La sua vita è stata segnata da esperienze nel mondo dello sport e del lavoro, lasciando un ricordo nella comunità locale.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.