Ermanno Segatori morto il pugile e facchino di santa Rosa

Da viterbotoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparso Ermanno Segatori, ex pugile e facchino di Santa Rosa, all’età di 84 anni. Nato il 14 gennaio 1942, è deceduto il 19 gennaio, pochi giorni dopo il suo compleanno. La sua vita è stata segnata da esperienze nel mondo dello sport e del lavoro, lasciando un ricordo nella comunità locale.

È morto Ermanno Segatori, ex pugile e facchino di Santa Rosa. Si è spento il 19 gennaio, pochi giorni dopo aver compiuto 84 anni: era nato il 14 gennaio 1942.Pugile professionista nella categoria dei super welter, ha raggiunto traguardi prestigiosi. Ma la sua vita è stata anche legata alla.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

Tonino Pieracci, morto il facchino di santa Rosa: aveva 68 anniÈ scomparso Antonio Pieracci, conosciuto come Tonino, il facchino di Santa Rosa.

Leggi anche: È morto l'ex pugile Ermanno Fasoli. "Addio a un vero campione"

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.