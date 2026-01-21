L’eredità di Valentino Garavani comprende proprietà di lusso, opere d’arte e beni di valore, lasciati alla famiglia e ai soci. Tra il castello vicino Parigi, ville, yacht e animali domestici, si delineano le modalità di redistribuzione del patrimonio, testimonianza della vita e delle passioni del noto stilista. La divisione avverrà secondo le disposizioni testamentarie, garantendo una ripartizione equilibrata tra i beneficiari.

L’imperatore della moda lascia un vero impero a chi arriva dopo di lui. Valentino Garavani, nel corso della sua vita, ha collezionato un immenso patrimonio composto da case di lusso, ville e castelli, yatch e numerose opere d’arte. Nel testamento, lo stilista ha chiesto che la sua eredità fosse divisa tra la Fondazione fondata assieme al socio Giancarlo Giammetti, l’attuale compagno e la famiglia. Tutte le case di Valentino Garavani “È certo che se non fossi diventato un couturier, avrei fatto l’interior designer” affermò Valentino Garavani. Lo stilista morto lo scorso 19 gennaio che porta il suo nome, amava ristrutturare e portare all’antico splendore residenze d’epoca. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Eredità di Valentino Garavani, dal castello vicino Parigi alle ville e i cani: a chi ha lasciato il patrimonio

L’eredità di Valentino tra ville e opere d’arte: quanto vale il patrimonio del grande stilista e a chi può andareValentino Garavani, scomparso il 19 gennaio a 93 anni, lascia un patrimonio che comprende non solo un’eredità artistica e stilistica di grande rilevanza, ma anche un patrimonio immobiliare e una collezione d’arte di valore.

L’eredità di Valentino, quanto vale il patrimonio dell’ultimo imperatore della moda: ville, aziende e opere d'arteValentino Garavani, icona della moda italiana, ha lasciato un’eredità significativa attraverso le sue creazioni, le aziende e le proprietà.

L’eredità di Valentino. Ville, yacht, quadri: chi sono i due custodi del patrimonioUn patrimonio privato complesso, difficile da stimare, che ora attende di essere ridistribuito, in mano a un avvocato olandese e a un ingegnere italiano ... huffingtonpost.it

Eredità Valentino Garavani, patrimonio/ Chi sono gli eredi e come verrà divisa dopo la morteDa quel momento in poi è leggenda: dal celebre rosso Valentino passando per l’abito da sposa per Jacqueline Kennedy fino alla White Collection e oltre. Ora che è morto, però, la domanda sorge ... ilsussidiario.net

