Eredità Agnelli rigettata richiesta patteggiamento per Ferrero | gli atti al pm

È stata rigettata dal gip del Tribunale di Torino la richiesta di patteggiamento per Gianluca Ferrero, storico commercialista della famiglia Agnelli e presidente della Juventus (il club è estraneo alla vicenda), accusato di falso in atto pubblico e infedeltà patrimoniale nel processo nato dall’inchiesta sull’eredita di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli. I pubblici ministeri avevano espresso parere contrario alla richiesta di patteggiamento, presentata dagli avvocati di Ferrero ma poi di fatto revocata dagli stessi. Accogliendo la richiesta della Procura, il gip ha emesso un’ordinanza che dispone la restituzione degli atti ai pm. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Eredità Agnelli, chiesto il rinvio a giudizio per Elkann e FerreroLa Procura di Torino ha richiesto il rinvio a giudizio di John Elkann e Gianluca Ferrero nel procedimento riguardante l'eredità Agnelli.

Eredità Agnelli, pronta l'imputazione coatta per Elkann e Ferrero: non coinvolta la JuventusÈ stata avviata l'imputazione coatta nei confronti di John Elkann e Giovanni Ferrero riguardo all'eredità Agnelli, mentre la Juventus non risulta coinvolta.

