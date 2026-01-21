Eredità Agnelli nuovo colpo di scena | Ferrero rinuncia a patteggiare

Nell’ambito dell’inchiesta sull’eredità Agnelli, si registra un nuovo sviluppo: Ferrero ha deciso di non procedere con un patteggiamento, dopo il rifiuto della richiesta di archiviazione per John Elkann. Questa decisione si inserisce in un contesto di approfondimenti giudiziari che coinvolgono diverse figure legate alla famiglia Agnelli, mantenendo alta l’attenzione sull’andamento delle indagini.

Dopo il rigetto della richiesta di archiviazione per John Elkann, arriva un altro colpo di scena nell'inchiesta sull'eredità Agnelli. I legali di Gianluca Ferrero, storico commercialista della famiglia, hanno revocato la richiesta di patteggiare una pena pecuniaria di 73mila euro. I pubblici ministeri avevano espresso parere contrario e la giudice Giovanna de Maria ha accettato la proposta della difesa. "Il gip - ha spiegato l'avvocato Marco Ferrero, del pool difensivo di Ferrero - ha sostanzialmente accolto le nostre osservazioni. Si torna indietro e si faranno le valutazioni del caso". Per i legali il passo si è rivelato necessario in quanto si sarebbe creata una "situazione ballerina". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Colpo di scena al processo per l’eredità Agnelli: "Il giudice ordina alla procura di formulare l’imputazione per John Elkann"Un inatteso sviluppo nel processo per l’eredità Agnelli: il giudice di Torino ha ordinato alla procura di formulare l’imputazione per John Elkann.

Il gip ribalta tutto e va contro i pm su Elkann: il colpo di scena al processo sull'eredità AgnelliIl processo sull'eredità di Marella Caracciolo, moglie di Gianni Agnelli, riserva un sorprendente sviluppo: il gip di Torino ha disposto l'imputazione coatta per John Elkann e Gianluca Ferrero, andando contro le richieste dei pm.

