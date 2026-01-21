Eredità Agnelli decisione sul presidente della Juventus Gianluca Ferrero | no al patteggiamento

Il Tribunale di Torino ha deciso di non accettare il patteggiamento proposto per Gianluca Ferrero, presidente della Juventus e professionista di lunga data della famiglia Agnelli. Gli atti tornano ora nelle mani dei pubblici ministeri, che proseguiranno le indagini. La decisione segna un passo importante nel procedimento giudiziario in corso, con implicazioni sul futuro amministrativo del club e sulla posizione di Ferrero.

Gli atti tornano nelle mani dei pm. Così ha deciso quest'oggi, mercoledì 21 gennaio, il gip del Tribunale di Torino che ha rigettato la richiesta di patteggiamento per Gianluca Ferrero, storico commercialista della famiglia Agnelli e presidente della Juventus Football Club. La decisione è stata.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Eredità Agnelli, rigettata richiesta patteggiamento per Ferrero: gli atti al pmIl gip del Tribunale di Torino ha respinto la richiesta di patteggiamento presentata da Gianluca Ferrero, storico commercialista della famiglia Agnelli e presidente della Juventus.

Eredità Agnelli, pronta l’imputazione coatta per Elkann e Ferrero: non coinvolta la JuventusÈ stata avviata l’imputazione coatta nei confronti di John Elkann e Giovanni Ferrero riguardo all’eredità Agnelli, mentre la Juventus non risulta coinvolta.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Caso Ronaldo si conclude la vicenda in tribunale | non dovrà restituire i 9.7 milioni alla Juventus del periodo Covid Cos’è successo.

Eredità Agnelli, il patteggiamento salta e il fascicolo torna alla procura: peggiora anche la posizione di John Elkann?Colpo di scena sul ruolo di Gianluca Ferrero. Il gip blocca l’accordo e riapre l’indagine sulla residenza di Marella Agnelli, effetti anche sulla posizione di John Elkann ... giornalelavoce.it

Eredità Agnelli, il giudice rigetta la richiesta di patteggiamento di Gianluca FerreroDopo l’imputazione coatta in un altro procedimento, gli atti tornano ai pm. La richiesta era stata avanzata dai legali del commercialista per riunire i due ... torino.repubblica.it

COLPO DI SCENA NEL PROCESSO PENALE LEGATO ALL’EREDITA AGNELLI! – I LEGALI DI GIANLUCA FERRERO... x.com

La procura di Torino ha disposto la richiesta di rinvio a giudizio per John Elkann, insieme al commercialista storico della famiglia, Gianluca Ferrero #frodefiscale #Agnelli #eredità - facebook.com facebook