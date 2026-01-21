Era al funerale ma… Lutto De Martino cosa ha fatto Emma

Durante un funerale, Emma ha mostrato un comportamento inaspettato, suscitando attenzione. La partecipazione al lutto di De Martino ha infatti attirato i riflettori sulle sue azioni in un momento così delicato. Un episodio che ha suscitato curiosità e spinto a riflettere sulla sua sensibilità e sui modi di esprimere il rispetto in situazioni di dolore.

Un freddo secco, di quelli che ti costringono ad alzare il bavero del cappotto e ad abbassare la voce. Così si è aperto il pomeriggio a Torre del Greco, mentre la città accompagnava l’ultimo saluto a Enrico De Martino, papà di Stefano De Martino. Sulla collina di San Alfonso, intorno alla chiesa di San Michele, tutto era silenzioso, controllato, quasi sospeso. L’area era sorvegliata, l’accesso consentito solo alle auto autorizzate con targa comunicata in anticipo. Una scelta precisa: proteggere la famiglia, evitare riflettori e curiosi, lasciare spazio solo al raccoglimento. Un addio intimo, nonostante il nome noto coinvolto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Lutto Stefano De Martino, non solo al funerale: cosa ha fatto Emma Marrone dopo la morte del papàDopo la morte del padre di Stefano De Martino, Emma Marrone ha mostrato il suo sostegno partecipando ai momenti di lutto.

Il lutto gravissimo per Stefano De Martino e dopo il gesto di Spinalbese che spiazza tutti. Lo ha fatto davveroIl 19 gennaio si è diffusa la notizia della morte del padre di Stefano De Martino, una perdita che ha colpito profondamente il conduttore e ballerino napoletano.

