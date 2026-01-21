Enrico Caterino nominato commissario prefettizio di Portici

Da ildenaro.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha nominato Enrico Caterino commissario prefettizio di Portici, dopo le dimissioni irrevocabili del sindaco Enzo Cuomo, ora assessore regionale. Caterino, prefetto in quiescenza, assume temporaneamente la gestione dell’amministrazione comunale, mentre si avvia la procedura di scioglimento del consiglio comunale. Questa nomina garantisce la continuità amministrativa nel rispetto delle procedure istituzionali.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito delle dimissioni divenute irrevocabili dalla carica di sindaco del Comune di Portici, Enzo Cuomo, diventato assessore regionale nella giunta Fico, ha sospeso il consiglio comunale e nominato commissario prefettizio Enrico Caterino, prefetto in quiescenza, incaricandolo della provvisoria amministrazione dell’Ente e avviando, nel contempo, la procedura di scioglimento dell’organo consiliare. L'articolo proviene da Ildenaro.it.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Portici, il commissario prefettizio è Enrico CaterinoA Portici, dopo il decorso dei venti giorni dalle dimissioni di Vincenzo Cuomo, è stato nominato il commissario prefettizio, Enrico Caterino.

Sfiducia a Palumbo: nominato il commissario prefettizioÈ stato nominato un commissario prefettizio per il Comune di Pignataro Maggiore, che assumerà la gestione amministrativa in attesa delle prossime elezioni comunali.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

enrico caterino nominato commissarioPortici, il Prefetto nomina commissario prefettizio Enrico CaterinoIl Prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito delle dimissioni divenute irrevocabili dalla carica di Sindaco del Comune di Portici, ha sospeso il consiglio comunale e ... ilmattino.it

enrico caterino nominato commissarioEnrico Caterino nominato commissario prefettizio di PorticiIl prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito delle dimissioni divenute irrevocabili dalla carica di sindaco del Comune di Portici, Enzo Cuomo, diventato assessore regionale nella giunta Fico, ha ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.