Enrico Caterino nominato commissario prefettizio di Portici

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha nominato Enrico Caterino commissario prefettizio di Portici, dopo le dimissioni irrevocabili del sindaco Enzo Cuomo, ora assessore regionale. Caterino, prefetto in quiescenza, assume temporaneamente la gestione dell’amministrazione comunale, mentre si avvia la procedura di scioglimento del consiglio comunale. Questa nomina garantisce la continuità amministrativa nel rispetto delle procedure istituzionali.

