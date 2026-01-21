Youssef En-Nesyri è al centro di un’interessante trattativa di mercato, con tre club interessati al suo acquisto. Nei prossimi giorni, l’attaccante deciderà il suo futuro, rendendo imminente l’annuncio della sua prossima destinazione. Restano da capire le intenzioni del giocatore e le offerte concrete dei club coinvolti. L’attenzione è alta su questa vicenda, che potrebbe risolversi a breve.

Cheddira Lecce: è fatta per il trasferimento dell’attaccante dal Sassuolo. Tutti i dettagli dell’operazione Dembelé, rinnovo ad alta tensione col PSG: il Pallone d’Oro può dire salutare? Al-Khelaifi fissa il tetto salariale Dzeko, ci siamo per l’addio alla Fiorentina! Accordo trovato: va via subito Norton-Cuffy verso l’addio al Genoa? Irrompe un’altra big della Serie A! Juve e Inter avvisate En-Nesyri, ma dove si trasferirà l’attaccante? Tre club sulle sue tracce: ecco quando prenderà la decisione definitiva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - En-Nesyri, ma dove si trasferirà l’attaccante? Tre club sulle sue tracce: ecco quando prenderà la decisione definitiva. Ultimissime

En-Nesyri Juve, non solo i bianconeri sul marocchino: un altro club sta facendo sul serio. Ora si attende la decisione dell’attaccante. Le ultimeL'interesse per En-Nesyri da parte della Juventus continua a essere un tema di discussione, ma non è l’unico club a seguire attentamente il marocchino.

Koopmeiners Juve, dalla Turchia lanciano un’indiscrezione a sorpresa: questo club sulle sue tracce! Ma ecco la posizione dei bianconeriUna voce proveniente dalla Turchia suggerisce che un club sia interessato a Koopmeiners, con la Juventus indicata come possibile destinazione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il Napoli ha chiesto En-Nesyri al Fenerbahçe: perché vuole un altro attaccante e cosa succede con Lucca e Ferguson; En-Nesyri, storia e qualità del bomber marocchino che riapre l'eterna rivalità tra Juve e Napoli; Calciomercato, En-Nesyri: chi è e come gioca l'obiettivo di Napoli e Juve; Calciomercato Napoli, Lucca aspetta l’offerta dopo la Champions. En-Nesyri proposto anche alla Juve.

Chi è En-Nesyri, centravanti verticale: un'arma credibile nel Napoli di ConteAlla scoperta di Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino del Fenerbahce. Un centravanti classico costruito per attaccare l'area e vivere dentro la linea dei difensori. areanapoli.it

En-Nesyri, storia e qualità del bomber marocchino che riapre l'eterna rivalità tra Juve e NapoliIl 28enne di Fes ha giocato quasi sempre in Spagna, da due anni è in Turchia al Fenerbahce ed è reduce dallo shock della finale persa in Coppa d'Africa. Spalletti e Conte lo vorrebbero in squadra ... msn.com

Accelerazione Napoli: En-Nesyri e Maldini nel mirino Non solo suggestioni: il Napoli prova a stringere. La notizia rilanciata dal Corriere dello Sport parla di una sfida di mercato con la Juventus che si sviluppa su due nomi e due esigenze diverse. Da una parte - facebook.com facebook