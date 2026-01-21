En-Nesyri Juve avanti ma spunta l’Aston Villa

La Juventus continua a monitorare il mercato offensivo e, tra i nomi più caldi, rimane Youssef En-Nesyri. La società bianconera prepara possibili sviluppi per gennaio, con l’obiettivo di rafforzare il reparto avanzato. Nel frattempo, l’interesse di altri club, come l’Aston Villa, emerge come elemento da considerare. La situazione si evolve, ma la priorità rimane quella di trovare un attaccante in grado di contribuire alla squadra.

La Juventus accelera sul fronte offensivo e Youssef En-Nesyri resta il nome in cima alla lista per gennaio. Nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti: l'attaccante marocchino è considerato il profilo più avanzato per rinforzare l'attacco a disposizione di Luciano Spalletti. Lo scenario, però, si complica. Nelle ultime 24 ore si è registrato un inserimento dall'Inghilterra: l' Aston Villa ha avviato contatti esplorativi anche per En-Nesyri, dopo aver seguito Jean-Philippe Mateta, altro profilo attenzionato dai bianconeri. Una chiamata recente conferma l'interesse concreto del club inglese. Il quadro è in evoluzione: la Juve resta in vantaggio, ma l'ingresso della Premier apre a un possibile duello di mercato che potrebbe incidere su tempi e condizioni dell'operazione.

Mateta, spunta anche l'Aston Villa. La Juve vira su En-NesyriNel consueto approfondimento di Super Blitz, il nostro programma quotidiano dedicato alle ultime novità di calciomercato, analizzamo le trattative in corso per l’attacco della Juventus.

Juve, per Mateta servono 40 milioni. Spunta En-NesyriLa Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo, con l’obiettivo di trovare un’alternativa a Jonathan David e di sostituire Dusan Vlahovic, in partenza a fine stagione.

