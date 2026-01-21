Il derby tra Empoli e Carrarese di venerdì prossimo presenta alcuni aspetti interessanti, tra cui la presenza di un ex calciatore azzurro sulla panchina della squadra ospite. Pur non essendo uno dei derby più sentiti o emozionanti della regione, questa sfida offre comunque spunti di interesse per tifosi e appassionati di calcio toscano. Un incontro che, con le sue particolarità, merita attenzione anche al di fuori dei classici pronostici.

di Simone Cioni EMPOLI Non certo il derby toscano più sentito o più avvincente, ma anche Carrarese-Empoli di venerdì prossimo nasconde incroci interessanti. Prima di tutto per gli ex in campo (e non). Nei ‘marmiferi’, infatti, oltre a capitan Imperiale, per altro in dubbio, solo un minuto con la maglia dell’Empoli nella stagione di Serie B 2017-2018 con Andreazzoli in panchina, c’è soprattutto Riccardo Saponara, entrato a far parte dello staff tecnico di mister Calabro in estate dopo aver deciso di chiudere la propria carriera da giocatore. In azzurro l’ex trequartista ha disputato ben 163 partite, condite da 28 reti e 36 assist contribuendo a tre salvezze consecutive in Serie A tra il 2014 e il 2017. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Empoli-Carrarese, derby con incroci particolari. Sulla panchina rivale un grande ex azzurro

Carrarese Derby ad alta tensione con l’Empoli. Calabro recupera il capitano Marco ImperialeIl derby toscano tra Carrarese ed Empoli si disputa venerdì sera allo stadio dei Marmi.

Destini opposti verso il derby: la Carrarese espugna il Partenio, Empoli ko in casa col SudTirolSabato di emozioni contrastanti nel calcio toscano: la Carrarese ottiene una vittoria importante in trasferta al Partenio, mentre l’Empoli subisce una sconfitta casalinga contro il Südtirol.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Destini opposti verso il derby: la Carrarese espugna il Partenio, Empoli ko in casa col SudTirol; Verso il derby Carrarese-Empoli. Vietato l’ingresso ai fiorentini; Cherubini in volata, Shpendi decide il derby e non solo Streaming | DAZN IT; Carrarese-Empoli, la protesta dell’Unione Clubs Azzurri: Decisione ingiusta.

Empoli-Carrarese, a derby with unique connections. A great former Azzurri player takes the bench.by Simone Cioni EMPOLI Non certo il derby toscano più sentito o più avvincente, ma anche Carrarese-Empoli di venerdì prossimo nasconde incroci interessanti. Prima di tutto per gli ex in campo (e non). sport.quotidiano.net

Carrarese derby ad alta tensione con l’Empoli. Calabro recupera il capitano Marco ImperialeVenerdì ai Marmi ci saranno solo i tifosi azzurri perché è stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Firenze ... msn.com

Regolamentazione della viabilità per la partita Carrarese-Empoli in programma venerdì 23 gennaio allo Stadio dei Marmi facebook

Sono in vendita i biglietti del settore ospiti dello Stadio dei Marmi - Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara per #CarrareseEmpoli, ventunesima giornata di #SerieBKT in programma venerdì 23 gennaio alle 20.30 x.com