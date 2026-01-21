Emozione al Quirinale | il Presidente incontra atletici paraolimpici FIS e FITAV

Al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato gli atleti paralimpici italiani, campioni del mondo nel 2025, in un momento di importante riconoscimento istituzionale. L'incontro ha sottolineato l'impegno e i successi degli atleti paraolimpici, rappresentando un’occasione di valorizzazione dello sport e dell’inclusione nel contesto nazionale. Un momento di riflessione e di celebrazione dell’eccellenza sportiva italiana.

Una cerimonia solenne, iniziata alle ore 12.00, dedicata a celebrare i successi conquistati dagli Azzurri ai Campionati Mondiali delle diverse discipline sportive e alle Deaflympics, risultati che hanno portato prestigio allo sport italiano sulla scena internazionale. Un riconoscimento sentito, che il Capo dello Stato ha voluto rivolgere personalmente a chi, con sacrificio e passione, ha saputo trasformare le difficoltà in traguardi straordinari. Presente al Quirinale anche la Federazione Italiana Tiro a Volo, la cui delegazione ha ricevuto l’abbraccio delle istituzioni per un risultato di altissimo livello tecnico e simbolico.🔗 Leggi su Sportface.it

