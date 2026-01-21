Emilia-Romagna e Titano rinnovano il patto

L’Emilia-Romagna e San Marino rafforzano la loro collaborazione istituzionale, puntando a integrare servizi e politiche per migliorare l’efficacia dell’azione pubblica. L’obiettivo è consolidare il rapporto tra i territori, favorendo una gestione più coordinata e rispondente alle esigenze di cittadini e imprese. Questo rinnovo del patto sottolinea l’importanza di una cooperazione stabile e funzionale, finalizzata a promuovere uno sviluppo condiviso e sostenibile.

Si avvicinano l’ Emilia-Romagna e San Marino. Occorre infatti "consolidare la cooperazione istituzionale, integrare servizi e politiche e rafforzare la capacità di risposta dei territori, per rendere l’azione pubblica sempre più efficace e coordinata a beneficio di cittadine, cittadini e imprese". Lo prevede il nuovo accordo quinquennale di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e San Marino, firmato a Bologna dal presidente Michele de Pascale e dal segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, alla guida della delegazione sammarinese in Emilia. Tra le priorità ci sono il sostegno alle attività economiche e alle imprese, la collaborazione nei settori sanitario e sociosanitario, la tutela dell’ambiente e dell’agricoltura, la gestione dei servizi idrici e dei rifiuti, i trasporti e le infrastrutture, la Protezione civile, la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

