Emergenza abitativa tra i dossier caldi dell' assessora Leuzzi | Partiremo da un censimento

L’emergenza abitativa è tra i principali dossier dell’assessora Leuzzi, che annuncia l’avvio di un censimento per valutare le necessità del territorio. L’obiettivo è raccogliere dati accurati per pianificare interventi mirati e sostenibili. La volontà dell’amministrazione è di valorizzare il patrimonio locale e rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini, promuovendo un processo di rinnovamento equilibrato e condiviso.

Prima uscita a Foggia dell'assessora all'Urbanistica e alla Casa, che ha incontrato anche iscritti e simpatizzanti di Sinistra Italiana ed Europea Verde "Questo territorio è ricco di stimoli, voglia di rinnovarsi, di dimostrare che abbiamo tutte le carte in regola per valorizzarlo al massimo". È piacevolmente stupita Marina Leuzzi, assessore all'Urbanistica e alla Casa della Regione Puglia, alla sua prima uscita a Foggia. "Finalmente, oggi questo collante con la Regione è una grande gioia", ha detto De Sabato esprimendo la diffusa soddisfazione di Sinistra Italiana come dei Verdi, che hanno conquistato un posto in Giunta, nonostante la legge elettorale li avesse estromessi dal Consiglio regionale.

