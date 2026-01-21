Elodie e Franceska sono amiche da tempo, un legame che va oltre le etichette e le sfide quotidiane. Dopo la loro vacanza in Thailandia, hanno scelto di prendersi del tempo per sé, condividendo momenti di relax e serenità. La loro amicizia si distingue per semplicità e sincerità, rappresentando un esempio di come il rapporto autentico possa attraversare anche cambiamenti personali e circostanze diverse.

Elodie e Franceska sono inseparabili, anche dopo la vacanza in Thailandia. Dopo la fine della storia con Andrea Iannone, si è concessa uno stacco da tutto partendo per una vacanza rilassante insieme a un gruppo ristretto di amiche. Con lei anche la ballerina Franceska Nuredini, con cui sembrerebbe esserci un’intesa speciale. Oltre qualsiasi etichetta. Elodie e Franceska vicine e felici anche nella quotidianità. A pubblicare i nuovi scatti che hanno immortalato Elodie e Franceska insieme (e inseparabili) è stato il settimanale Chi, che le descrive “felici ed euforiche”. Non solo insieme in Thailandia, quindi, ma vicine nella quotidianità, nella routine di tutti i giorni: prima dal parrucchiere, poi si dirigono verso la casa dell’artista. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elodie e Franceska sono inseparabili e felici, oltre qualsiasi etichetta

Elodie e Franceska Nuredini sexy, felici e sorridenti. I nuovi scatti dalla ThailandiaElodie e Franceska Nuredini sono state fotografate in Thailandia, mostrando un volto sereno e felice.

Elodie esce allo scoperto: foto tra le braccia della fidanzata ballerina Franceska, insieme sono bellissime!Elodie ha condiviso pubblicamente una foto insieme alla fidanzata Franceska, mostrando il loro affiatamento.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Elodie e la ballerina Franceska Nuredini stanno insieme Bacio e convivenza Come ha reagito Andre

Argomenti discussi: Tutto su Franceska Nuredini, promessa della danza contemporanea e star del corpo di ballo di Elodie; Elodie e la vacanza in Thailandia con la ballerina Franceska Nuredini; Elodie in vacanza in Thailandia con Franceska Nuredini e le altre ballerine del tour. FOTO; Elodie esce allo scoperto con Franceska: le foto. Il pubblico sogna: Che bella coppia che siete.

Elodie e Franceska sono inseparabili e felici, oltre qualsiasi etichettaElodie e la ballerina Franceska sono ormai vicine anche nella quotidianità: una vicinanza che va oltre ogni etichetta o definizione ... dilei.it

Elodie e Franceska: tutte le novità e i gossip sulla nuova coppia del momentoElodie e Franceska Nuredini: le Regine del Gossip Italiano tra Vacanze da Sogno e Scatti Incredibili. Negli ultimi giorni, il mondo del gossip ha registrato un notevole fermento a causa di notizie rig ... notizie.it

Elodie e Franceska in Thailandia Elodie si sta riprendendo dal lungo tour nei palazzetti con un viaggio, solo donne, in Thailandia. La cantante è in compagnia di tre amiche, tra cui anche Franceska Nuredini, ballerina che ha fatto parte del suo corpo di ballo in facebook

Elodie e la ballerina Franceska beccate insieme a Milano, il loro rapporto fa sognare i fan x.com