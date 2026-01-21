Durante il question time del 15 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la presenza della docente Sonia Cannas, si è discusso di aspetti chiave dei concorsi PNRR. In particolare, sono stati affrontati i dettagli degli elenchi regionali, strumenti aggiuntivi rispetto alle assunzioni ordinarie, e le opportunità offerte dalla doppia possibilità di candidatura. Un approfondimento utile per comprendere le procedure di reclutamento in corso.

Nel question time del 15 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stato approfondito un tema centrale nel sistema di reclutamento legato ai concorsi PNRR. L’argomento trattato ha riguardato la posizione degli idonei del 30% rispetto all’attivazione degli elenchi regionali. L'articolo Elenchi regionali per il ruolo, sono aggiuntivi alle assunzioni ordinarie. Doppia possibilità. Pillole di Question Time .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Elenchi regionali per il ruolo docenti sono riservati a chi ha superato un concorso dal 2020. Pillole di Question TimeL'articolo analizza i criteri di accesso agli elenchi regionali per il ruolo di docenti di sostegno, riservati a coloro che hanno superato un concorso dal 2020.

Quando e come saranno utilizzati gli elenchi regionali per le assunzioni dei docenti. Pillole di Question TimeNel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Chiara Cozzetto di ANIEF, si è discusso delle modalità e dei tempi di utilizzo degli elenchi regionali per le assunzioni dei docenti.

Elenchi per il ruolo, iscrizione anche nella propria regione: quando è una scelta mirata e quando invece inutileNel question time del 15 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas ... orizzontescuola.it

Elenchi regionali per il ruolo: validi solo i punteggi prova scritta e orale del concorso, no titoli. La modifica nel prossimo decreto PNRR

