Elenchi di sostegno delle GAE | titoli TFA e Indire utili per il ruolo e le supplenze Domanda scade il 22 gennaio

Il 9 gennaio 2026, nel question time di OrizzonteScuola TV, si è discusso delle modalità di inserimento nelle GAE per i docenti già assegnati su posto comune. Sono stati evidenziati i titoli TFA e gli elenchi di supporto di Indire come strumenti utili per il ruolo e le supplenze. Ricordiamo che la domanda scade il 22 gennaio, offrendo un’opportunità importante per aggiornare e integrare i propri dati.

Nel question time del 9 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo (Gilda Unams), è stato affrontato un importante quesito relativo all’inserimento negli elenchi di sostegno delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) da parte dei docenti già presenti su posto comune. Il focus si è concentrato sui requisiti necessari e sui criteri per la determinazione del punteggio. Craparo ha spiegato che “sì, è possibile inserirsi negli elenchi di sostegno, a condizione che vi sia corrispondenza tra il grado di istruzione della GAE di posto comune e quello della specializzazione sul sostegno”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Supplenze e ruoli per gli insegnanti: GaE, GPS ed elenchi regionali per il ruolo le domande da presentare nei primi mesi del 2026Nel 2026, gli insegnanti avranno nuove opportunità di inserimento e aggiornamento attraverso procedure come le GaE, le GPS e gli elenchi regionali.

Graduatorie ad Esaurimento (GaE): domanda dall’8 gennaio ore 12:00 al 22 gennaio. DECRETO, tabelle titoli e percentuali genere [SPECIALE]Le Graduatorie ad Esaurimento (GaE) sono aperte per la presentazione delle domande di aggiornamento, permanenza o reinserimento dal 8 al 22 gennaio, in modalità telematica presso l’Ufficio Scolastico territoriale scelto.

