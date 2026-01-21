El Aynaoui rientra a Roma | subito a Trigoria

Neil El Aynaoui è tornato a Roma dopo aver concluso l'impegno con il Marocco in Coppa d’Africa. Il centrocampista della AS Roma è atterrato oggi e si dirigerà subito a Trigoria, dove si unisce nuovamente al gruppo per prepararsi alla prossima stagione. La sua presenza rappresenta un passo importante per il reinserimento nel progetto tecnico dei giallorossi.

La AS Roma ritrova Neil El Aynaoui. Il centrocampista giallorosso è rientrato oggi nella Capitale dopo l’impegno con il Marocco in Coppa d’Africa e, una volta atterrato, si dirigerà direttamente a Trigoria per tornare a disposizione dello staff tecnico. Si chiude così una fase intensa per El Aynaoui, reduce da un percorso lungo e dispendioso nella competizione continentale. Un rientro che viene accolto con attenzione a Trigoria, dove si valutano tempi e condizioni, ma che rappresenta un segnale positivo per Gian Piero Gasperini in un momento cruciale della stagione. Il centrocampista amplia le opzioni nella zona centrale del campo e potrebbe tornare utile già nel breve periodo, tra campionato e impegni europei, aumentando rotazioni e soluzioni in una fase delicata del calendario. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

