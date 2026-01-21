Le fiabe sono potenti strumenti di formazione, apprendimento e divulgazione e il rapporto fra l'uomo e la natura in tutte le sue forme e manifestazioni ne è stato protagonista in ogni epoca e civiltà. Per il secondo anno consecutivo torna così Ecofor Fiabe, il festival che intreccia letteratura.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Educazione e ambiente: torna 'Ecofor Fiabe' con decine di eventiEcofor Fiabe ritorna con un ricco calendario di eventi dedicati all’educazione ambientale.

Eventi, l’arte delle fiabe e del presepe protagonista al Next di Capaccio PaestumA Capaccio Paestum prosegue il Natale di “Comunità e Meraviglia” con un evento dedicato a bambini e famiglie.

Argomenti discussi: Educazione e ambiente: torna 'Ecofor Fiabe' con decine di eventi; RI-CREAZIONE. DA OGGETTO A RIFIUTO …E RITORNO. LA VIA DELLE 4 R straordinaria partecipazione delle scuole grossetane al progetto di educazione ambientale di Sei Toscana; Campagna di educazione ambientale 100 verdi - 100 giorni - 100 città - Format educativo Il Cartolaio del Bosco; Arpa FVG torna in radio: al via TANDEM FVG.

Ri-creazione: 700 studenti grossetani partecipano al progetto di educazione ambientale di Sei ToscanaL'assessore del Comune di Grosseto Erika Vanelli in visita ad una scuola che partecipa a Ri-creazione di Sei Toscana ... grossetonotizie.com

Diocesi: Foggia, torna la Scuola Politica per la cittadinanza attiva su ambiente, diritti e responsabilitàÈ in partenza la nuova edizione della Scuola politica per la cittadinanza attiva nella diocesi di Foggia-Bovino, percorso formativo promosso dall’Associazione Cercasi un Fine, dalla Parrocchia San ... agensir.it

Con AssoCEA Messina APS - Centro di Educazione Ambientale la prima Associazione aderente a FederTrek Escursionismo e Ambiente stiamo da anni unendo i temi dell'escursionismo e dell'Ambiente con una collaborazione strategica con gli Amici di Cam - facebook.com facebook