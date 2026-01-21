Editoria Italia acquista ulteriore 25% de Il Giornale e rafforza controllo

Editoria Italia ha incrementato la propria partecipazione nel capitale de Il Giornale, acquistando un ulteriore 25% della società e della controllata. Questa operazione rafforza la presenza dell’editore nel settore dell’informazione, contribuendo a consolidare la sua posizione nel panorama mediatico italiano. La notizia evidenzia un passo strategico nell’evoluzione della proprietà e del controllo editoriale del quotidiano.

(Adnkronos) – Editoria Italia ha acquisito un'ulteriore quota del 25% de Il Giornale srl e della controllata Il Giornale.it srl, precedentemente detenuta da Pbf, che mantiene una partecipazione del 5%. Con questa operazione, avviata nel solco del percorso iniziato nel 2023, Editoria Italia ''consolida il proprio ruolo di azionista di riferimento e rilancia il progetto.

