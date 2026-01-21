Editori delusi | risorse dimezzate in manovra

L’editoria italiana si trova ad affrontare nuove sfide con risorse ridotte e cambiamenti normativi. La recente proroga del credito di imposta per l’acquisto di carta e le misure volte a proteggere i contenuti editoriali dall’impatto dell’intelligenza artificiale rappresentano passi importanti per il settore. Questi interventi mirano a sostenere le aziende e preservare la qualità dell’informazione nel contesto di un mercato in evoluzione.

Roma, 20 gennaio 2026 – Proroga del credito di imposta per l'acquisto della carta, misure per tutelare i contenuti editoriali dall'arrivo, in Italia, dell'intelligenza artificiale sui motori di ricerca. E, più in generale, il ripristino delle misure a sostegno di un settore chiave della vita democratica e che, con l'ultima legge di Bilancio, sono state cancellate. La Fieg, la Federazione degli Editori di Giornali, non ha nascosto ieri, al termine della riunione del Consiglio generale, le sue critiche sulle scelte assunte dal governo. Un'"insoddisfazione", si legge in una nota, dovuta alla "mancata conferma di alcune delle misure a favore dell'editoria giornalistica previste dalle leggi precedenti" e al "limitato accoglimento delle richieste degli editori da parte del governo".

