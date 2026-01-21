Ecco perché la Cina vuole costruire una portaerei spaziale

La Cina sta sviluppando un progetto di portaerei spaziale, parte di un programma militare ambizioso e senza precedenti nel settore aerospaziale. Questa iniziativa mira a espandere le capacità strategiche del paese, integrando tecnologie avanzate e nuove modalità di esplorazione e difesa nello spazio. La costruzione di una portaerei spaziale rappresenta un passo significativo nel panorama della ricerca e dello sviluppo cinese.

Il programma militare cinese include ufficialmente un progetto ambizioso, senza precedenti in ambito aerospaziale. È recente la rivelazione di una grande piattaforma aerospaziale che possa fungere da base mobile per diversi assetti tattici. In una dimensione extra-atmosferica sempre più militarizzata, con nazioni e programmi che mirano a controllare lo spazio vicino alla Terra attraverso piattaforme orbitanti e sistemi aria-spazio integrati, l’orbita si trasforma sempre più in dominio strategico, soprattutto per USA e Cina. Cosa sappiamo della Porta del Cielo Meridionale. In un articolo del New York Daily Tribune apparso nel lontano 5 dicembre 1857, dedicato alla rivolta indiana che portò alla cattura di Delhi, Marx ed Engels osservarono che senza scienza “un esercito moderno è oggi impotente”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

