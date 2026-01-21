Eccellenza

Eccellenza: questa sera si disputa la 18ª giornata del girone B, un momento importante per le squadre coinvolte. La partita rappresenta un’occasione per consolidare le posizioni in classifica e proseguire il percorso stagionale con impegno e determinazione. L’appuntamento è alle 20, offrendo agli appassionati un momento di sport e competizione.

: un recupero lungamente atteso che si gioca questa sera. Per la 18ª giornata del girone B va in onda infatti, alle 20.30, la giornata rinviata per l'abbondante nevicata nel giorno dell'Epifania. In campo entrambe le formazioni forlivesi. La Fratta, considerata l'intervenuta indisponibilità dello stadio Morgagni, nel quale in questi giorni vengono montati i nuovi fari nell'adeguamento dell'impianto di illuminazione, ospiterà l' Ars et Labor Ferrara, in pratica la vecchia Spal, nell'impianto Vasco Spazzoli della cittadina termale. Match di ritorno, si tratta della rivincita di quello nel quale, in estate, la squadra di Enrico Malandri espugnò clamorosamente lo stadio Paolo Mazza, col risultato di 1-2, nella sua prima, storica, gara nel campionato d'.

