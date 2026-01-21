È vero che i voli con ritardi di tre ore non saranno più rimborsabili?

Attualmente, il regolamento sui diritti dei passeggeri in caso di ritardo dei voli è oggetto di discussioni tra il Parlamento europeo e il Consiglio Ue. In particolare, si dibatte sulla possibilità che i voli con ritardi di tre ore o più non siano più rimborsabili. Questa questione riguarda direttamente i diritti dei passeggeri e le modalità di gestione delle compensazioni in caso di disservizi aerei.

Il regolamento sui diritti dei passeggeri in caso di ritardo dei voli è oggetto di uno scontro politico tra il Parlamento europeo e il Consiglio Ue. È in corso A Bruxelles un tentativo di modifica della normativa che ha ormai più di 20 anni, che potrebbe mettere in discussione anche il suo punto.🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Katy Perry, che brividi a Bologna: un videogame vivente tra ritardi, voli e farfalle

Leggi anche: Shutdown, cancellati più di 700 voli negli Stati Uniti: quali disagi ci saranno per i viaggiatori italiani?

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: È vero che tutte le tonsilliti si curano con l'antibiotico?; Perché non possiamo parlare di screening del melanoma?; Ma è vero che Euphoria è diventata una serie del tutto diversa (o almeno così sembra dal trailer della terza stagione)?; Vogliamo davvero un modello sanitario all’americana?.

Morti con o per Covid. Ma è vero che in Italia si indicano come morti per Covid anche i decessi per un incidente stradale? Non è così, e qui spieghiamo il perchéIn questi giorni sta montando la tesi secondo la quale l'alto numero di decessi per Covid di questa quarta ondata sia dovuto anche alla compilazione dei certificati di morte che indicherebbero il ... quotidianosanita.it

I coniugi Moretti ai pm: «Abbiamo sofferto la fame, da qui non scappiamo. Le misure di sicurezza carenti? È vero»Crans Montana, gli interrogatori. Il cellulare di lei sequestrato solo il 9 gennaio È una storia completamente diversa quella che Jacques e Jessica Moretti raccontano nelle nuove carte depositate dagl ... msn.com

È tutto vero: sogno Bombonera finalmente diventa realtà. Ed è tutto pronto: abbiamo i voli, gli hotel, i biglietti e tutte le esperienze prenotate. Ma vi avvisiamo: questo viaggio non sarà come gli altri. Oltre ad entrare nello stadio che tutti abbiamo sempre sognato, - facebook.com facebook