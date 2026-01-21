Beatrice Venezi ha recentemente commentato pubblicamente le proteste legate alla sua nomina come direttrice musicale della Fenice di Venezia. In questa prima dichiarazione, ha affermato: «È successo qualcosa? Io non mi sono accorta di niente». La sua osservazione introduce un confronto sul suo ruolo e sulle reazioni che ha suscitato, offrendo un primo spunto per comprendere il contesto e le diverse opinioni attorno alla sua figura.

Beatrice Venezi ha parlato per la prima volta delle proteste contro la sua nomina a direttrice musicale della Fenice di Venezia, e ha esordito così Martedì la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi ha parlato per la prima volta pubblicamente della contestazione che la riguarda da mesi, iniziata dopo la sua nomina alla direzione musicale del Teatro La Fenice di Venezia il 24 settembre. Dopo essere stata sui giornali nazionali per settimane, alla conferenza stampa della Carmen, l’opera che dirigerà al teatro Verdi di Pisa, ha risposto a una domanda sul tema con una battuta: «Ma perché è successo qualcosa? Io non mi sono accorta di niente». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - «È successo qualcosa? Io non mi sono accorta di niente»

