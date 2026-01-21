È morto Tonio Sepa decano dei giornalisti sportivi | raccontò il Foggia di Zeman memorabili le sue interviste in dialetto

Se ne va Tonio Sepa, decano dei giornalisti sportivi di Foggia, scomparso all’età di 71 anni. Con oltre cinquant’anni di esperienza, Sepa ha raccontato le vicende del calcio locale, dal Foggia di Zeman a quello di De Zerbi e Stroppa. Ricordato per le sue interviste in dialetto e il suo contributo alla cronaca sportiva, lascia un’importante eredità nel panorama giornalistico e sportivo della città.

La città di Foggia dice addio a Tonio Sepa, storico giornalista sportivo scomparso a 71 anni. Cinquant'anni a raccontare il calcio rossonero, dal Foggia dei miracoli di Zeman a quello di De Zerbi e Stroppa.

