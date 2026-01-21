E' morto Pietro Santarelli storico imprenditore ascolano

È deceduto ieri sera a 88 anni Pietro Santarelli, noto imprenditore ascolano nel settore delle costruzioni. Figura di rilievo nel panorama locale, Santarelli lascia un’importante eredità professionale e umana. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità di Ascoli e per il settore imprenditoriale della regione.

Ascoli, 21 gennaio 2026 – E’ morto ieri sera, all’età di 88 anni, Pietro Santarelli, imprenditore ascolano del ramo costruzioni. Il decesso è avvenuto presso la clinica Stella Maris di San Benedetto dove Santarelli era ricoverato a causa dell’aggravarsi dei suoi problemi di salute. La storia di Pietro Santarelli e della sua impresa rappresenta una parabola significativa dell'imprenditoria di Ascoli Piceno, segnata da una crescita straordinaria che ha portato il gruppo ai vertici nazionali dell'edilizia, fino alle recenti e complesse vicende giudiziarie. Nel 2007 l'attività ha celebrato i 100 anni di storia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fallimento Saco, perizia per SantarelliSarà una perizia a stabilire se Pietro Santarelli è in grado di sostenere il processo che lo vede imputato insieme ai figli Felice e Susi, oltre ai componenti del collegio sindacale Marcello Testa, ...

