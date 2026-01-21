E' morto Pietro Santarelli imprenditore ascolano

L’imprenditore ascolano Pietro Santarelli, noto nel settore delle costruzioni, è deceduto ieri sera all’età di 88 anni. Santarelli aveva contribuito allo sviluppo economico della città di Ascoli con un’attività avviata con dedizione e professionalità. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale, che lo ricorda come un professionista stimato e un punto di riferimento nel settore imprenditoriale.

Ascoli, 21 gennaio 2026 – E’ morto ieri sera, all’età di 88 anni, Pietro Santarelli, imprenditore ascolano del ramo costruzioni. Il decesso è avvenuto presso la clinica Stella Maris di San Benedetto dove Santarelli era ricoverato a causa dell’aggravarsi dei suoi problemi di salute. La storia di Pietro Santarelli e della sua impresa rappresenta una parabola significativa dell'imprenditoria di Ascoli Piceno, segnata da una crescita straordinaria che ha portato il gruppo ai vertici nazionali dell'edilizia, fino alle recenti e complesse vicende giudiziarie. Nel 2007 l'attività ha celebrato i 100 anni di storia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

