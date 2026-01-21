È il momento di stringersi intorno a Buongiorno non di isolarlo

Il match tra Copenaghen e Napoli si è concluso con un pareggio 1–1, ma il risultato racconta solo una parte della partita. È stato un confronto ricco di momenti importanti, errori e opportunità mancate. La squadra dovrà rimanere compatta e concentrata, perché in Champions League, ogni dettaglio può fare la differenza. Un'occasione per riflettere e migliorare in vista delle prossime sfide.

Copenaghen–Napoli finisce 1–1, che è un pareggio vero solo per il tabellino, perché dentro ci stanno molte più cose: un’occasione mancata, un errore che pesa, un gruppo che deve fare quadrato e una Champions che, come sempre, non perdona le mezze misure. Il Napoli impatta in undici contro dieci e il primo pensiero corre inevitabilmente a quei due punti lasciati lì, sul prato danese, come una moneta caduta dalla tasca senza accorgersene. L’ingenuità è ancora di Buongiorno, inutile girarci intorno. Succede. E adesso è il momento di stringersi intorno al ragazzo, non di isolarlo. Questo Napoli ha bisogno proprio di lui, del centrale forte e affidabile che ha già dimostrato di essere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it

