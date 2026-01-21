Dzeko ci siamo per l’addio alla Fiorentina! Accordo trovato | va via subito

Dzeko sta per lasciare la Fiorentina, con un accordo già raggiunto per il suo trasferimento immediato. La decisione segna la fine della breve esperienza del giocatore in maglia viola, aprendo così un nuovo capitolo nella sua carriera. La destinazione estera si sta concretizzando, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi di questa operazione di mercato.

Fiorentina: Dzeko possibile addio a gennaioL'eventuale addio di Edin Dzeko alla Fiorentina a gennaio sta facendo discutere.

Calciomercato Serie A, Dzeko-Schalke ci siamo, Romagnoli apre all’ArabiaLe notizie del calciomercato italiano delle ultime 24 ore, giornata di cessione e trattative in uscita, la Lazio rischia di perdere Romagnoli ... toro.it

Dzeko-Schalke04 in dirittura d'arrivo. Prima ci sarà accordo tra calciatore e FiorentinaIl sorpasso dello Schalke 04 sul Paris FC per Edin Dzeko è praticamente definitivo. Il centravanti bosniaco saluterà la Fiorentina nei prossimi. tuttomercatoweb.com

Edin Dzeko non è più un giocatore della Fiorentina. L’attaccante bosniaco ripartirà dallo Schalke 04, che lo ha ingaggiato a titolo definitivo. Nessun introito per i viola, che risparmieranno però sull’ingaggio da 1,8 milioni a stagione. Il giocatore era arrivato - facebook.com facebook